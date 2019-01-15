YALOVA Çiftlikköy'de 5 yaşındaki çocuk, bir kuaför dükkanının bahçesinde oyun oynamaya başladı. Annesi dışarıda olduğu sırada başını demir parmaklıklara sıkıştırdı. Küçük çocuk, acı içinde kıvrandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu kurtardı
- Güncel
- 15.01.2019
- Gazete
Yalova'da korkunç oyun!
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