Bugünkü
Takvim

Yalova'da korkunç oyun!

Korkunç oyun!
YALOVA Çiftlikköy'de 5 yaşındaki çocuk, bir kuaför dükkanının bahçesinde oyun oynamaya başladı. Annesi dışarıda olduğu sırada başını demir parmaklıklara sıkıştırdı. Küçük çocuk, acı içinde kıvrandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu kurtardı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriYalova'da korkunç oyun!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri