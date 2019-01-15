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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 18:24

Son dakika: sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

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