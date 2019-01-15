Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte konuşmadan satırbaşları:
Kalın: "Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek."
AYRINTILAR GELİYOR...
İşte konuşmadan satırbaşları:
Kalın: "Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek."
AYRINTILAR GELİYOR...
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