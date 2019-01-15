Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'dan sefer iptali duyuruları peş peşe geldi. İşte iptal olan seferler...

İPTAL OLAN İDO SEFERLERİ

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 16.01.2019 07:50 - 09:45

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 16.01.2019 07:45 - 10:45

İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİ

16.01.2019 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.01.2019 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

16.01.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.01.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

16.01.2019 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.01.2019 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

16.01.2019 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

16.01.2019 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)