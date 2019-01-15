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Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu! İşte iptal edilen ve seferlerinin listesi

Marmara bölgesinde yaşanan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ve seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. İşte 16 Ocak 2019 Çarşamba iptal olan İDO ve BUDO seferleri...

Fırtına deniz ulaşımını vurdu! İşte iptal olan seferler

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. Marmara'da etkili olan nedeniyle ve 'dan sefer iptali duyuruları peş peşe geldi. İşte iptal olan seferler...

İPTAL OLAN İDO SEFERLERİ
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 16.01.2019 07:50 - 09:45
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 16.01.2019 07:45 - 10:45

İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİ
16.01.2019 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.01.2019 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16.01.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.01.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
16.01.2019 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.01.2019 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16.01.2019 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
16.01.2019 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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