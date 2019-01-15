İRAN merkezli Payam Hava Yolları'na ait Boeing 707 tipi bir kargo uçağı, Kırgızistan'dan yüklediği tonlarca hayvan etini Tahran'a götürürken havada arızalandı. Pilot Ferşad Mehdinejad, Kerec'teki Feth Havaalimanı'na inmek için alçalmaya geçtiği sırada kontrolünü kaybetti. Uçak önce havalimanının duvarına çarptı. Daha sonra sürüklendi. Feci kazada, 1'i kadın 15 mürettebat hayatını kaybetti. Enkazdan sadece Pilot Mehdinejad sağ çıktı. Kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
- Güncel
- 15.01.2019
- Gazete
İran'ın kargo uçağı düştü!
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