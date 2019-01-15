Diyarbakır'da terör operasyonu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Hazro, Kocaköy ilçeleri sınırları içerisinde, 13 Ocak'ta Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Bayrak-111 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kara-02 Müşterek Operasyonu" dün saat 22.00 itibariyle tamamlandı.
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