Askerlik yerleri bugün belli olacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan duyuruda 99/1 döneminde silahaltına alınacak erlerin askerlik yerlerinin bugün açıklanacağı bildirilmişti. 2019 Şubat celbinde askere gidecek adaylar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2019 Şubat askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte 99/1 askerlik yerleri ile ilgili merak edilenler...

99/1 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yapılan açıklamada, 99/1 askerlik yerlerinin bugün açıklanacağı söylenmişti. Silahaltına alınacak erlerin, askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra "Kurumlar" alanından "Milli Savunma Bakanlığı"na tıklayın ve "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" başlıklı kategoriye tıklayarak askerlik yerlerinizi görüntüleyin.

2019 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

İşte MSB'nin yayımladığı 2019 Şubat asker alma duyurusu;