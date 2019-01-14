Nişantaşı'nda moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu!

Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi işleten Nevin Yüncü, 15 yıl önce döndüğü memleketi Tekirdağ'da çiftçilik yapıyor. Evlendikten sonra İstanbul'a taşınan ve Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi açan Nevin Yüncü, 10 yıl yaşadığı İstanbul'dan 2003 yılında kızının daha rahat bir ortamda büyümesi için Tekirdağ'a dönme kararı aldı.