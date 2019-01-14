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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 15:48

Nişantaşı'nda moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu!

Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi bulunan Nevin Yüncü, kızı için döndüğü memleketi Tekirdağ'da 15 yıldır çiftçilik yapıyor.Erken saatlerde traktörle tarlaya giden, tarla süren ve çapalayan Yüncü, maharetiyle çevredekilerin takdirini topluyor.

Nişantaşı'nda moda tasarımcılığını bırakıp çiftçi oldu!

Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi işleten Nevin Yüncü, 15 yıl önce döndüğü memleketi Tekirdağ'da çiftçilik yapıyor. Evlendikten sonra İstanbul'a taşınan ve Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi açan Nevin Yüncü, 10 yıl yaşadığı İstanbul'dan 2003 yılında kızının daha rahat bir ortamda büyümesi için Tekirdağ'a dönme kararı aldı.

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