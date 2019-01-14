Akılalmaz olay Muğla'da yaşandı. Yalıkavak Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler B.T ve F.A., 2018 Nisan ayında kendilerine lojman olarak, geçici süreyle tahsis edilen gecekonduyu, iddiaya göre imar barışından yararlanarak üzerlerine geçirmek istedi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

İki öğretmen, internet üzerinden 'gerçeğe aykırı beyanda' bulunarak, yapı kayıt belgesini aldı. Durumdan haberdar olan Bodrum Kaymakamlığı, 2 öğretmeni hemen görevlerinden uzaklaştırarak, soruşturma başlattı. Soruşturmada müfettiş atanacağı öğrenildi.