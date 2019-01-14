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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 16:13

'da öğretmenlerin 'imar affı' oyunu pahalıya patladı!

'nın ilçesinde görevli 2 öğretmen, lojman olarak kullanmaları için kendilerine tahsis edilen hazine arazisi üzerindeki gecekonduyu, ndan yararlanarak üzerlerine geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla görevden alındı.

Öğretmenlerin 'imar affı' oyunu pahalıya patladı!

Akılalmaz olay 'da yaşandı. Yalıkavak Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler B.T ve F.A., 2018 Nisan ayında kendilerine lojman olarak, geçici süreyle tahsis edilen gecekonduyu, iddiaya göre ndan yararlanarak üzerlerine geçirmek istedi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
İki öğretmen, internet üzerinden 'gerçeğe aykırı beyanda' bulunarak, yapı kayıt belgesini aldı. Durumdan haberdar olan Kaymakamlığı, 2 öğretmeni hemen görevlerinden uzaklaştırarak, soruşturma başlattı. Soruşturmada müfettiş atanacağı öğrenildi.

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