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İyi seçim!
AK Parti teşkilatı, Kızılcahamam'da 3 günlük kampı düzenledi. Yapılan istişarelerde, il başkanlarının slogan ve seçim şarkısı önerileri ele alındı. Ayrıca Genel Başkanı 'nin daha önceki tavsiyesi üzerinde il başkanlarına ile 'un başrollerini paylaştığı "Our Brand Is Crisis/ Bizim Adımız Kriz" filmi izlettirildi. 2005 yapımı belgeselden uyarlanan film, bir grup Amerikalı politik danışmanın Bolivya başkanına seçimleri tekrar kazanabilmesi için yardım edişini konu alıyor.

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