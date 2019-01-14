İyi seçim!

AK Parti teşkilatı, Kızılcahamam'da 3 günlük seçim kampı düzenledi. Yapılan istişarelerde, il başkanlarının slogan ve seçim şarkısı önerileri ele alındı. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önceki tavsiyesi üzerinde il başkanlarına Sandra Bullock ile Billy Bob Thornton'un başrollerini paylaştığı "Our Brand Is Crisis/ Bizim Adımız Kriz" filmi izlettirildi. 2005 yapımı belgeselden uyarlanan film, bir grup Amerikalı politik danışmanın Bolivya başkanına seçimleri tekrar kazanabilmesi için yardım edişini konu alıyor.
- Güncel
- 14.01.2019
- Gazete
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