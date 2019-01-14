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  • 14.01.2019 20:27

'da şoke eden olay! Genç kızın çığlıkları...

'da ’nde şoke eden bir olay meydana geldi.17 yaşındaki H.A., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde iddiaya göre düşük yaptı.

Antalya'da şoke eden olay! Genç kızın çığlıkları...

'da, 17 yaşındaki H.A., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde iddiaya göre düşük yaptı. H.A. tedaviye alınırken, bebeğin cinsiyeti ya da kaç aylık olduğu ile ilgili bilgi verilmedi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki 'nde meydana geldi. H.A. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Acil servisten girişi yapılan H.A., bir süre sonra tuvalete gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre, H.A. tuvalette bebeğini düşürdü. H.A.'nın çığlıklarını duyan diğer hastaların yakınları hastane görevlilerine haber verdi. Tuvaletten alınan H.A., doğumhanede tedaviye alındı.

Bebeğin cinsiyeti ve kaç aylık olduğu konusunda bilgi verilmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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