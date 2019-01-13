Dünyadan Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Eğitim için dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen gençler, memleketlerinden yürek dolusu sevgi getiriyor. Türkiye hakkında yürütülen algı operasyonları ve karalama kampanyalarına uluslararası arenada set olmak için Türkiye'de gazetecilik eğitimi alan gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın İslam dünyası ve ülkeleri için yaptıklarından dolayı övgü dolu sözlerle minnettarlıklarını diye getiriyorlar. Gençler şunları söyledi:

TÜRKİYE KAŞIKÇI OLAYINDA ŞEFFAFTI

Abdinoor Aden (27): Kenya'da BBC'de çalışıyordum, işimi bırakıp eğitim için buraya geldim. Kenya'da insanların gönlünde Türkiye'nin yeri çok başka. Erdoğan, Somali'ye Afrika dışında giden ilk lider. Bu Afrika'ya "zor durumda olduğunuzda ben sizinleyim" mesajı verdi. Biz de ona kalbimizi açtık. Ülkemde İnsanlar üzerinde 'Çok Yaşa' anlamına gelen 'Viva Erdoğan' yazan tişörtler giyiyorlar. Ülkemde birçok insanın telefon ve bilgisayar ekranlarında Erdoğan'ın resmi ve Türk bayrağı var. Türkiye orada çok insana umut oldu. Yardımlar sayesinde çok fazla insanın karnı doydu. Bunu görünce 'Türkiye kilometreler ötesinden bize geldi, biz neden onların dilini kültürünü bilmiyoruz' diye düşündüm. Buraya gelmeye karar verdim.Yabancı yayın organlarında Türkiye hakkında çok fazla olumsuz haber yapılıyor. Oysa Türk medyası Cemal Kaşıkçı olayında çok şeffaftı, haberleri gizlemedi. Türkiye haberleri dünyada her tarafa yayıldı.

Muhammed Alshaikh (28): Ben Gazze'den Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak amacıyla Türkiye'ye geldim. Ülkemde yaşanan hak ihlallerine karşı dünyanın karşısında bizim arkamızda duran Türkiye'nin Gazzelilerin gönlünde çok ayrı bir yeri var. Davos'ta İsrail'e meydan okuyan yüce gönüllü Erdoğan memleketimin göz bebeği. Onun her zaman bizimle olduğunu biliyoruz. Türkiye, hem insani yardımlarla hem de yürekten desteği ile bize güç veriyor. Benim Filistinli olduğumu öğrenen Türkler burada benden sevgisini esirgemiyor. Bu iki millet arasındaki gönül köprüsü sayesinde oluyor. Gazze'de de 4 yıl gazetecilik yaptım. Filistin'de olanları dünyaya anlatmak istedim.

Mobessera Jahan Fatima (29): Bangladeş'te insanlara uluslararası yayın organlarından Türkiye ile ilgili çok yanlış bilgiler veriliyor. Türkiye hakkında çok yanlış bilgiler veriliyor. 15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaçtığını ve darbenin başarılı olduğunu söylüyorlardı. Bana ülkemden ulaşan gazeteci arkadaşlarıma "Erdoğan hiçbir yere gitmedi, halkı onun arkasında durdu ve darbe girişimi başarılı olmadı" dedim. Ben memleketimde bile böyle bir sıcaklık bulamadım. Burası benim ikinci vatanım gibi oldu.

'ULUSLARARASI EĞİTİMDE CİDDİ MESAFE ALDIK'

Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren: YTB şu anda yaklaşık 17 bin 500 yabancı öğrenciye burs veriyor. Biz ne olursa olsun kaliteli öğrenci sayısını arttırmak ve onları iyi üniversitelere yollamak istiyoruz. YTB Türkiye Bursları projesinin arkasında ciddi bir emek var. Türkiye uluslararası eğitim konusunda ciddi mesafe kaydetti. Üniversiteler kalite öğrenciler çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu sene başvurular 15 Ocak'ta başlıyor.