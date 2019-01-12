Sivas'ta 5 kişinin katili: Pişmanım

Sivas'ta Fırat Yurdakul (28), geçen yıl, evlenmek istediği Pınar Ezgi Esen'in babası Tarık (50), dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen ile bakkal Celal Koral ve oğlu Taylan Koral'ı öldürdü. Yurdakul hakkında 5 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması dün görüldü. Katil, "Çok pişmanım. Yakalanmasaydım annemi ziyaret edip intihar edecektim" dedi.