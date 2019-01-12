Sivas'ta Fırat Yurdakul (28), geçen yıl, evlenmek istediği Pınar Ezgi Esen'in babası Tarık (50), dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen ile bakkal Celal Koral ve oğlu Taylan Koral'ı öldürdü. Yurdakul hakkında 5 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması dün görüldü. Katil, "Çok pişmanım. Yakalanmasaydım annemi ziyaret edip intihar edecektim" dedi.
- Güncel
- 12.01.2019
- Gazete
Sivas'ta 5 kişinin katili: Pişmanım
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