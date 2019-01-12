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Martı sürüsüne dalan uçak 'na yaptı

124 yolcusuyla Muskat’tan kalkan ’e ait yolcu uçağı, hava sahasında martı sürüsüne daldı. Kokpit camı birçok kez çatlayan uçak ’na yaparken, bazı yolcular baygınlık geçirdi.

Aman air!
Umman'a ait 'in Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağı, 124 yolcusuyla Muskat'tan 'nin Manchester kentine doğru havalandı. Uçak, hava sahasında seyir halindeyken martı sürüsüne çarptı ve kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçağın pilotları seyir yüksekliklerini düşürerek zorunlu iniş kararı aldı. Saat 20.00 sıralarında 'na yapan uçağın yolcuları önce terminale alındı. Yolcuların bazıları panik nedeniyle baygınlık geçirirken, doktorlar müdahale etti.



Uçağın yolcularından İngiltere vatandaşı Katia James, yaşadıklarıyla ilgili "Büyük korku yaşadık. 'a acil iniş gerçekleştirdik. Detaylı açıklama yapılmadı. İşine okuluna gitmek zorunda olanlar var. İnsanların planları var" dedi.




Bu sabah otellerden alınan yolculardan 70'i alternatif uçuşlarla Manchester'a gönderilirken, diğer yolcular ise dış hatlar terminalinde şirket yetkilileri tarafından çözüm üretilmesini istedi. Yolcuların gün içerisinde gönderileceği, uçağın da çatlayan camının değiştirilmesi için parça beklendiği öğrenildi.

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