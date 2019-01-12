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  • Son Güncelleme: 12.01.2019 16:30

Başkan Erdoğan ağlayan çocuğa böyle seslendi: Deden kurban olsun sana

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan , gözyaşları içinde ağlayan çocuğa seslendi. Başkan Erdoğan, "Deden kurban olsun sana bir dur da ben de seni çok seviyorum. Ağlama yok ağlarsan beni de burada ağlatırsın" dedi.

Ağlayan çocuğa böyle seslendi

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı , konuşması sırasında kendisine seslenen çocuğa "Deden kurban olsun sana. Ağlamak yok. Beni de ağlatırsın" dedi. Erdoğan'a sesini duyuran çocuk daha sonra gözyaşlarına boğuldu.

"AĞLAMAK YOK BENİ DE AĞLATIRSIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Kocaeli Aday tanıtım toplantısında tribünleri dolduran partililerinin tezahüratları arasında konuşması için sahneye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını almak için para biriktirmesi ile gündeme gelen 13 yaşındaki Emirhan Soydan, Erdoğan'a sesini duyurmak için konuşması boyunca "Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyorum" diye bağırdı. Kendisine seslenen çocuğa yanıt veren Erdoğan, "Deden kurban olsun sana. Ben de seni seviyorum" diye seslendi. Erdoğan'ın kendisine seslenmesi sonrasında küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan küçük çocuğu gören Erdoğan, "Ağlamak yok beni de ağlatırsın" diye yanıt verdi.

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