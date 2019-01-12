Ali Eğemen kimdir, kaç yaşında? Ali Eğemen nereli, mesleği nedir? İşte hayatı hakkında bilgiler!

"Terör örgütü yöneticiliği ve görevi kötüye kullanmaktan" 17 yıl hapsi istenen Eğemen etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olmak istedi. Ancak Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Eğemen'i, 9 Kasım 2016'da itirafçı olmadan tahliye etti. Mahkeme MASAK'ın Eğemen ile ilgili "Şirketinde 6 milyon kaynağı belirsiz para artışı, 2 milyon 200 bin lira kaynağı belli olmayan gideri var. Örgüte ait vakfa bağış yaptı ve para akladı. Faaliyetlerine 17-25 Aralık 2013 sonrası yani 2014'te de devam etti" şeklindeki raporunu görmezden geldi. Mahkeme 17-25 Aralık sürecinden sonra, Eğemen'in örgütle ilişkilendirilebilecek eylemlerinin tespit edilemediği, inandırıcı delil elde edilemediğini kaydetti.