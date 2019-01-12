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    Ali Eğemen kimdir, kaç yaşında? Ali Eğemen nereli, mesleği nedir? İşte hayatı hakkında bilgiler!

    Ali Eğemen hakkında bilgiler arama motorlarında sorgulanıyor. Konya ilinde FETÖ'ye ait olduğu bilinen Mevlana Üniversitesi kurucu üyesi Ali Eğemen yeminli mali müşavirlik mesleğini icra ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği yönetim kurulu üyesi A.İ., Ali Eğemen hakkında yaptığı açıklamada "Referans Yeminli Mali Müşavirlik Şirketiyle sözleşme yapanları Maliye Bakanlığı incelemiyordu. Tehdit ederek 80'den fazla şirketle anlaşma yaptılar. İş dünyasının parası FETÖ'ye aktarılırdı" ifadelerine yer vermişti. Peki, Ali Eğemen kimdir, kaç yaşında? Ali Eğemen nereli, mesleği nedir? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Ali Eğemen kimdir, kaç yaşında? Ali Eğemen nereli, mesleği nedir?

    Ali Eğemen, 17 yılla yargılandığı örgüt yöneticiliği davasından 2019 yılında beraat etmişti. FETÖ'ye ait Mevlana Üniversitesi'nin kurucu üyesi olan Ali Eğemen hakkında bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ali Eğemen kimdir, kaç yaşında? Ali Eğemen nereli, mesleği nedir? İşte tüm detaylar...

    ALİ EĞEMEN KİMDİR?

    Ali Eğemen 1970 yılında Adana'nın Pozantı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işletme bölümünden mezun olan Ali Eğemen yeminli mali müşavirlik mesleğini icra ediyor.

    EĞİTİM HAYATI

    1986-1990 : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü

    1983-1986 : Pozantı Lisesi

    1979 : Pozantı Atatürk İlkokulu

    MESLEKİ DENEYİM

    1990-1997 : Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu-Hesap Uzmanı-Ankara

    1997-1999 : Özel Sektör-Teftiş Kurulu Başkanlığı-Konya

    1999 – devam ediyor : Referans YMM A.Ş-Ortağı-Yeminli Mali Müşavir

    NE OLMUŞTU?

    Konya'da, FETÖ'cü emniyet müdürü Anadolu Atayün'ün kumpasıyla düzenlenen "Final" operasyonunda, 232 kişiyle birlikte tutuklanan iş adamı Nusret Argun, 17-25 Aralık'ın ardından cezaevinde FETÖ'den şikâyetçi oldu. Argun, mal varlığına el konulurken sadece FETÖ'nün Konya'daki en önemli isimlerinden Referans Yeminli Mali Müşavirlik firması ortakları Ali Eğemen ve Mustafa Yaman'ın kendisinden sözleşmeyle satın aldığı iki daireye el konulmadığını bildirdi.

        Polis Mevlana Üniversitesi'nin kurucu üyesi ve örgütün mütevelli heyetinde olduğu belirlenen Eğemen'de, himmet için kendisine zimmetlenen iş adamlarının listesini ele geçirdi. 15'den fazla iş adamı da himmet verdiğini söyleyince, 23 Mayıs 2015'te örgüt yöneticiliğinden tutuklanan Eğemen'in mal varlığına el konuldu. Türkiye Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği yönetim kurulu üyesi A.İ., "Referans Yeminli Mali Müşavirlik Şirketiyle sözleşme yapanları Maliye Bakanlığı incelemiyordu. Tehdit ederek 80'den fazla şirketle anlaşma yaptılar. İş dünyasının parası FETÖ'ye aktarılırdı" dedi.

        "Terör örgütü yöneticiliği ve görevi kötüye kullanmaktan" 17 yıl hapsi istenen Eğemen etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olmak istedi. Ancak Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Eğemen'i, 9 Kasım 2016'da itirafçı olmadan tahliye etti. Mahkeme MASAK'ın Eğemen ile ilgili "Şirketinde 6 milyon kaynağı belirsiz para artışı, 2 milyon 200 bin lira kaynağı belli olmayan gideri var. Örgüte ait vakfa bağış yaptı ve para akladı. Faaliyetlerine 17-25 Aralık 2013 sonrası yani 2014'te de devam etti" şeklindeki raporunu görmezden geldi. Mahkeme 17-25 Aralık sürecinden sonra, Eğemen'in örgütle ilişkilendirilebilecek eylemlerinin tespit edilemediği, inandırıcı delil elde edilemediğini kaydetti.
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        Haberler Güncel Ali Eğemen kimdir, kaç yaşında? Ali Eğemen nereli, mesleği nedir? İşte hayatı hakkında bilgiler!
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