Ali Eğemen kimdir, kaç yaşında? Ali Eğemen nereli, mesleği nedir? İşte hayatı hakkında bilgiler!

Ali Eğemen, 17 yılla yargılandığı örgüt yöneticiliği davasından 2019 yılında beraat etmişti. FETÖ'ye ait Mevlana Üniversitesi'nin kurucu üyesi olan Ali Eğemen hakkında bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ali Eğemen kimdir, kaç yaşında? Ali Eğemen nereli, mesleği nedir? İşte tüm detaylar...
ALİ EĞEMEN KİMDİR?
Ali Eğemen 1970 yılında Adana'nın Pozantı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işletme bölümünden mezun olan Ali Eğemen yeminli mali müşavirlik mesleğini icra ediyor.
EĞİTİM HAYATI
1986-1990 : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü
1983-1986 : Pozantı Lisesi
1979 : Pozantı Atatürk İlkokulu
MESLEKİ DENEYİM
1990-1997 : Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu-Hesap Uzmanı-Ankara
1997-1999 : Özel Sektör-Teftiş Kurulu Başkanlığı-Konya
1999 – devam ediyor : Referans YMM A.Ş-Ortağı-Yeminli Mali Müşavir
NE OLMUŞTU?
Konya'da, FETÖ'cü emniyet müdürü Anadolu Atayün'ün kumpasıyla düzenlenen "Final" operasyonunda, 232 kişiyle birlikte tutuklanan iş adamı Nusret Argun, 17-25 Aralık'ın ardından cezaevinde FETÖ'den şikâyetçi oldu. Argun, mal varlığına el konulurken sadece FETÖ'nün Konya'daki en önemli isimlerinden Referans Yeminli Mali Müşavirlik firması ortakları Ali Eğemen ve Mustafa Yaman'ın kendisinden sözleşmeyle satın aldığı iki daireye el konulmadığını bildirdi.