99/1 askerlik yeri ne zaman belli olacak, sorusu yanıt buldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yayınlanan duyuruda 2019 Şubat 99/1 Celp döneminde askere gidecek olan vatandaşların askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli olurken, erlerin askerliğe kayıt için yapacakları işlemlerde açıklamada yer alıyor. Peki, 99/1 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2019 Şubat askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2019 Şubat askerlik yerleri ile ilgili detaylar...

99/1 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı Şubat 2019 er celbinde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuruda, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre 99/1 2019 Şubat celbinde askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerini 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

İşte MSB'nin yayımladığı 2019 Şubat asker alma duyurusu;

1. Şubat 2019 er celp döneminde silâhaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Şubat 2019 er celp döneminde;

A. 1999 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Şubat 2019 olanlar,

B. Celp dönemi Şubat 2019 olmadığı halde, Şubat 2019 celp döneminde silâhaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

C. Yasal nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Şubat 2019 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-Devlet üzerinden 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4. Şubat 2019 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

A. Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 15 Ocak – 01 Şubat 2019,

(2) e-Devlet üzerinden 15 Ocak - 31 Ocak 2019 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

B. İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 01 Mart - 14 Mart 2019,

(2) e-Devlet üzerinden 01 Mart - 13 Mart 2019 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

C. Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibrazetmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT Kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5. Şubat 2019 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 01 Şubat 2019 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 14 Mart 2019 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile yoklama kaçağı olup, yoklamasını müteakip 15 gün içerisinde sevk evrakını almayanlar, sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6.1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.