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  • Son Güncelleme: 11.01.2019 12:09

’na 4 ödül

Bem-Bir-Sen tarafından düzenlenen 9. ’nde 4 ödüle layık görüldü. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri, ve Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan tarafından sahiplerine takdim edildi. Turkuvaz Medya Gurubu'ndan (aTV), Aykut İnce (aSpor), Kenan Kıran (Sabah Gazetesi), Kerim Ulak (aHaber) da törende ödüllerini aldı.

BEM-Bir-Sen tarafından düzenlenen 9'uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya Grubu 4 ayrı ödüle layık görüldü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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