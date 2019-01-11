BEM-Bir-Sen tarafından düzenlenen 9'uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya Grubu 4 ayrı ödüle layık görüldü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
BEM-Bir-Sen tarafından düzenlenen 9'uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya Grubu 4 ayrı ödüle layık görüldü.
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