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  • 11.01.2019 19:55

Son dakika: 'da 3,8 şiddetinde ! 3 ilçede hissedildi

'da saat 19.09'da meydana gelen in büyüklüğünün 3,8 şiddetinde olduğu açıklandı.

Bursa'da korkutan deprem! 3 ilçede hissedildi
tarafından yapılan açıklamada in merkezinin Nilüfer ilçesi şiddetinin de 3,8 olduğu bildirildi. 8,4 kilometre derinliğindeki deprem Nilüfer'in yanısıra Mudanya ve Osmangazi'de de hissedildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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