Son dakika: Bursa'da 3,8 şiddetinde deprem! 3 ilçede hissedildi
Bursa'da saat 19.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,8 şiddetinde olduğu açıklandı.
AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkezinin Nilüfer ilçesi şiddetinin de 3,8 olduğu bildirildi. 8,4 kilometre derinliğindeki deprem Nilüfer'in yanısıra Mudanya ve Osmangazi'de de hissedildi.
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