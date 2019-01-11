Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün ve bugün düzenlenen hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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