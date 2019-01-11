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  • Son Güncelleme: 11.01.2019 09:13

Saldırı hazırlığındaki lere ağır darbe

'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 5 etkisiz hale getirildi. tarafından yapılan açıklamada, "Hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe

'nın Twitter hesabından açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede, 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün ve bugün düzenlenen hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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