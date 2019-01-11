Isparta'da feci an! Beyin kanaması geçirdi...

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Gülevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gülevler Mahallesi Muhtarlığına giden Ali Metin Çavuşoğlu, işlerini tamamladıktan sonra yürüyerek evine dönmek istedi.
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Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Gülevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gülevler Mahallesi Muhtarlığına giden Ali Metin Çavuşoğlu, işlerini tamamladıktan sonra yürüyerek evine dönmek istedi.
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