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  • 11.01.2019 14:23
  • Son Güncelleme: 11.01.2019 14:52

Isparta'da feci an! Beyin kanaması geçirdi...

Isparta'da, yürürken buz tutan yolda ayağı kayıp düşen Ali Metin Çavuşoğlu (64), aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan Çavuşoğlu'nun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Gülevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gülevler Mahallesi Muhtarlığına giden Ali Metin Çavuşoğlu, işlerini tamamladıktan sonra yürüyerek evine dönmek istedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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