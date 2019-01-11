ABD'nin CNN kanalına konuşan FETÖ'cü hain Enes Kanter'i korku dağları sardı. Kanter, "Ben 2021 yılında Amerikan vatandaşı olacağım. Bunun için Knicks taraftarına ve Amerikan vatandaşlarına destekleri için teşekkür etmek isterim. Şuan kendimi bir Amerikalı gibi hissediyorum çünkü buradayım. Sabırsızlıkla 2021 yılını bekliyorum" dedi. Başkan Erdoğan, "Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi, gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. Başınızdaki Feto denen adamın arkasındakiler, ne zamana kadar arkasında durur bilemem, ama eninde sonunda o da gelecek" demişti.
- Güncel
- 11.01.2019
- Gazete
Enes Kanter içinde
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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- Mahkumlara af mı geliyor? Af teklifi hangi suçları içeriyor?
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