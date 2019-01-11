AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için İzmir'in Narlıdere İlçesi'nde destekleyeceği MHP'nin adayı Süleyman Kocabıyık, renkli kişiliğiyle ilgi topladı. Judo, boks, kick boks ve wing tsun ile uzun yıllar ilgilenen Kocabıyık, Türkiye'de ünlü müzisyen Ceza ve besteci Mercan Dede gibi isimlerin korumalığını yaptı. Wing tsun sporunda 'Sifu' (büyük usta) unvanını alan en genç isim oldu. Türkiye'de özel kuvvetler personelinin yanı sıra emniyet güçlerine de eğitimler veren Süleyman Kocabıyık; Paris Hilton, Kevin Costner ve Cristiano Ronaldo gibi dünyaca ünlü isimlerin de Türkiye'deki temasları esnasında koruma görevini üstlendi. Şimdi siyasete giren Kocabıyık, "Türkiye'nin 30 şehrinde seminerler düzenledim. İnsanların beklentilerine cevap verebilmek için kendime bir yol çizmeye karar verdim. Bunun da siyaset olduğunu düşündüm" dedi.
DÜNYA STARLARINI KORUDU
Süleyman Kocabıyık, dövüş sanatlarındaki ustalığını korumalık görevinde de sürdürdü. Kevin Costner, Cristiano Ronaldo, Paris Hilton gibi isimlerin yakın korumalığını yaptı.
BİR ÇOCUK BABASI
30 yaşındaki Kocabıyık en genç başkan adayları arasında....
DÜNYA STARLARINI KORUDU
Süleyman Kocabıyık, dövüş sanatlarındaki ustalığını korumalık görevinde de sürdürdü. Kevin Costner, Cristiano Ronaldo, Paris Hilton gibi isimlerin yakın korumalığını yaptı.
BİR ÇOCUK BABASI
30 yaşındaki Kocabıyık en genç başkan adayları arasında....
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