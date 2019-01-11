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  • 11.01.2019 21:03

Başkan Erdoğan'a '' sürprizi: "Tutku, burada ne işin var kız?"

Başkan Erdoğan, 'de görüştüğü ve sohbetiyle çevresindeki kahkahalara boğan engelli 'ı Trabzon'da da görünce şaşırdı. Konuşmasını yarıda kesen Başkan Erdoğan 'Burada ne işin var kız, Allah senin iyiliğini versin' dedi.

Erdoğan'a büyük sürpriz: Tutku, burada ne işin var kız?
Başkan Erdoğan ile 'de sohbet eden , Erdoğan'ı Trabzon ziyaretinde de yalnız bırakmadı. Trabzon adaylarını açıklamak üzere sahnede konuşan Başkan Erdoğan, Tutku Yalçın'ı görünce sözünü yarıda kesip 'Tutku, burada ne işin var kız. Hey Allah senin iyiliğini versin. Bu Tutku bir alem' dedi.


TÜRKİYE TUTKU'YU İZMİR'DEKİ GÖRÜNTÜLERLE TANIMIŞTI
İzmir'de ilçe başkan adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan, program çıkışında kendisini bekleyen genç bir kızla ayak üstü sohbet etti. Gülümseten diyalogda Başkan Erdoğan'dan polislerimiz için 3.600 sözü alırken 'Herkese var doktora hemşireye, polis abilere niye yok' demişti.


İzmir'de büyük bir sevgiyle karşılanan Başkan Erdoğan, aday tanıtım toplantısının ardından kendisini kapıda bekleyen küçük bir kızla sohbet etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Başkan Erdoğan'a 'Sen benim gerçek babamsın.Bu babam bir tane' diyerek karşıladı. Başkan Erdoğan'ın 'daki iki açılışına da katılacağını belirten genç kız, polis memurları için 3600 ek göstergenin gerçekleşmesini istemişti.

Genç kızın Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği diyalog herkesi güldürürken 'Polis abilere neden 3600 yapmıyorsun, herkese var da polis abilere neden yok. Polis abiler seni koruyor' sözüne Başkan Erdoğan 'Sen söyledikten sonra tamam ya' cevabını verdi. Genç kızın '100 günlük programınızda yokmuş ama' sözleri salondaki herkese kahkaha atmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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