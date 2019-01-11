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Adliyede esrarengiz silahı

Adliyede esrarengiz suikast silahı
İSTANBUL 'nda gizli servislerin kullandığı türden bir kripto silah olan kalem şeklinde tasarlanmış tek atımlık bir tabanca ele geçirildi. Binanın D kapısından kalem-silahla içeriye girmeye çalışan bir şüpheli yakalandı. Özel yapım silahın sahibi Murat E. tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Bu girişim akıllara 'ın şehit edildiği hani saldırıyı getirdi. Bu arada 8 milimetre çaplı, 7.8 santim uzunluğunda namlusu olan silahın ateşleme sisteminin çalışır durumda ve içinde bur kurşun bulunduğu belirlendi. 25 yaşındaki şüpheli Murat E'nin adliyeye için gelip gelmediği araştırılıyor.


Adliyeye gizli servis çalışanlarının kullandığı tipte kalem silahla girmeye çalışan Murat E'nin sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

NAZIF KARAMAN

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