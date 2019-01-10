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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 22:20

Son dakika: gemi trafiğine kapatıldı

'nda fırtına nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Rüzgâr hızının gecenin ilerleyen saatlerinde daha da artacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Meteorolojinin ve için kuvvetli fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde 'nda rüzgar şiddetini arttırdı. Bu nedenle boğazda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Gemiler, Marmara Denizi'nde Zeytinburnu açıklarında demirledi. Karadeniz'de ise gemiler, Kumköy açıklarında bekletildi.

Boğaz'da demirleyen irili ufaklı tekneler ise dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçiriyor. Arnavutköy sahilde bir sürat teknesinin gündüz kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle battığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde boğazda saatte 25 km hızla estiği tespit edilen rüzgarın, ilerleyen saatlerde şiddetini daha da arttıracağının tahmin edildiği öğrenildi.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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