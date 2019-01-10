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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 17:30

Son dakika: Akşam saatlerindeki seferleri iptal edildi

Marmara'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle akşam saatlerindeki seferlerinde de iptaller yaşandı. Resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan İDO, iptal edilen seferlerin listesini açıkladı.

Deniz ulaşımında seferler iptal

iptal edilen seferler listesi, işletmenin internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte, 10 Ocak tarihinde listesi;

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 10.01.2019 17:50 - 18:30
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 10.01.2019 18:45 - 21:45
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.01.2019 19:00 - 20:55
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.01.2019 17:50 - 19:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.01.2019 19:50 - 21:45
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 10.01.2019 18:40 - 19:20
Beşiktaş-Bostancı 10.01.2019 18:30 - 19:00

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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