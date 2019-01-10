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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 12:36

'den aranan ünlü et lokantasının sahibi itirafçı olmak için teslim oldu

/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan Bolu Dağı'ndaki ünlü et lokantası "İsmail'in Yeri" isimli mekanın sahibi , itirafçı olmak istediğini belirterek teslim oldu.

FETÖ'den aranan ünlü lokantanın sahibi teslim oldu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında /PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bir dönem Bolu Dağı'ndaki İsmail'in Yeri isimli ünlü et lokantasının sahibi olan 'ın, Finlandiya'ya kaçtığı tespit edildi. "Umreye gidiyorum" diyerek darbe girişiminden 6 ay önce kentten ayrıldığı saptanan Çolak, dün, itirafçı olarak teslim olmak istediğini Türk makamlarına bildirdi. Talebin kabul edilmesi üzerine İsmail Çolak, uçakla geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Çolak'ın, emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.


*İsmail Çolak

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