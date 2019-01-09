Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sami Çakır'ı dolandırmaya çalışan 4 şüpheliye suçüstü yapıldı. Şüphelilerin Sami Çakır'ı arayarak sözde yapılacak bir operasyonu engelleme karşılığında 10 milyon euro talep ettikleri belirlendi. Şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

CEP TELEFONUNDAN ARADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı:

Dört şüpheliden biri olan Halil K., Süzer Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda CEO'su Sami Çakır'ın cep telefonunu saat 21.32'de aradı. Kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtarak Sami Çakır'a Türkiye'de yakın zamanda uluslararası ve ulusal çapta bir operasyon düzenleneceğini, Süzer Grubu'nun onursal başkanı Mustafa Süzer'in tüm mal varlığına, Süzer Grubu'na ait şirketlere ve mal varlıklarına el konulacağını, müştekinin ve Mustafa Süzer'in tutuklanacağını, ertesi gün saat 12.00'ye kadar mutlaka Mustafa Süzer ile görüşmek istediğini ifade etti. Sami Çakır, Halil K.'nin görüşme talebini kabul etmedi. Bunun üzerine şüpheli ertesi gün tekrar aramaya devam etti. Sami Çakır şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şüphelinin ısrarlı görüşme talebi sonrası Çakır tarafından Halil K.'ye Süzer Plaza'da bir randevu verildi. Görüşme sırasında, şüphelinin kendisini üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıttığı, Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanları ile bağlantılı olduğunu, Süzer Grubu'na yönelik FETÖ ile ilişkilendirilerek bir operasyon yapılacağını, Süzer Grubu'nun mal varlığına el konulacağını, hatta operasyonun görüşmeden önceki cuma günü yapılacağını ancak iptal olduğunu belirttiği kaydedildi.



POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

İddianamede, şüphelinin görüşme esnasında kendisinin ve arkadaşlarının danışmanlık adı altında şirket kurarak birlikte çalışabileceklerini söylediği ve sözleşme yaparak şirkete 10 milyon euro ödeme yapmalarını istediği kaydedildi. Suçüstü yapılarak gözaltına alınan Halil K., Hüseyin K., Mehmet S. ve Murat G. hakkında 'Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçları kapsamında hapis cezası istendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.