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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 09:57

ve ’yi görüşecek

, ve 'nin meselesi üzerine temasa geçeceğini duyurdu.

Rusya ve ABD Suriye’yi görüşecek

Rus basınına yaptığı açıklamada ve 'nin meselesi üzerine temasa geçeceğini söyledi.

Ryabkov, "Suriye meselesi üzerine çeşitli yönlerdeki temaslarımız sonlanmadı. Olağan dışı hassas ya da özel bir şey göremiyorum. Temaslar her zaman duyurulmaz. Farklı konulardaki temaslarımız devam ediyor. Ve yakın zamanda başka bir konu üzerine de iletişime geçeceğiz" dedi.

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