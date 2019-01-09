Korkunç bilmece

PALU ailesinin kayıp iki ferdi için 21 Aralık'ta 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvurması Türkiye'yi dehşete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı. Buna göre Kocaeli'nde yaşayan Harun-Havva Palu çiftinin 5 çocuğu vardı. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Meryem, Ahmet Tahnal ile evlenip İstanbul'a taşındı. Melike ve Recep adında 2 çocukları oldu. Diğer kızları Emine ise Tuncer Ustael ile evlendi. 1 kızı ve oğlu Enes dünyaya geldi. İddiaya göre; damat Tuncer'in katılması ile aile kabusa düştü. Baba Harun'un 4, anne Havva'nın 1 evi vardı. Kendini 'Cinci Hoca' diye tanıtan Tuncer'in gözü evlerdeydi. Aile fertlerini müridi yapan Tuncer'e sadece Meryem'in kocası Ahmet ve baba Harun inanmıyordu. Tuncer, karısının kardeşi İsa'yı bacanağı Ahmet'i vurmaya ikna etti. İsa, "Kardeşimi satıyordu" diyerek Ahmet'i öldürdü. Aile, Meryem'i cinle korkutup ağır tahrik ifadesi verdirdi. Baba Harun "Ben vurdum" diyerek suçu üstlendi. Silahta İsa'nın parmak izi olmasına rağmen baba Harun 6 yıl 8 ay hapis aldı. Meryem ve çocukları Tuncer'in evine taşındı.
5 KİŞİYE TECAVÜZ ETTİ
Tuncer, cin bahanesi ile çocuklara işkence yaptı. Hatta karısı Emine'nin önünde baldızı Meryem ve 2 çocuğunun yanı sıra 2 öz evladına da tecavüz etti. Ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem öldü. Meryem'in kardeşi İsa ile birlikte kadını Tütünçiftlik sahiline gömdü. Meryem'in kaybolmasından tam bir yıl sonra "İçine cin kaçmış" dediği Melike'yi ispirto içirip öldürdü. Harun Palu, 2011'de hapisten çıkınca olanları duydu. Meryem ve Melike'nin gömüldüğünü söyledi. Kazı yapıldı, cesetler bulunamadı. Tuncer'e karşı olan tek kişi baba Harun, şizofreni teşhisi ile akıl hastanesine kaldırıldı. Cinayetlerle suçlanan Ustael, ailenin her üyesinin bir suça karıştığını iddia etti.
5 KİŞİYE TECAVÜZ ETTİ
Tuncer, cin bahanesi ile çocuklara işkence yaptı. Hatta karısı Emine'nin önünde baldızı Meryem ve 2 çocuğunun yanı sıra 2 öz evladına da tecavüz etti. Ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem öldü. Meryem'in kardeşi İsa ile birlikte kadını Tütünçiftlik sahiline gömdü. Meryem'in kaybolmasından tam bir yıl sonra "İçine cin kaçmış" dediği Melike'yi ispirto içirip öldürdü. Harun Palu, 2011'de hapisten çıkınca olanları duydu. Meryem ve Melike'nin gömüldüğünü söyledi. Kazı yapıldı, cesetler bulunamadı. Tuncer'e karşı olan tek kişi baba Harun, şizofreni teşhisi ile akıl hastanesine kaldırıldı. Cinayetlerle suçlanan Ustael, ailenin her üyesinin bir suça karıştığını iddia etti.
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