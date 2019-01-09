Bahçeli sert çıktı: Dalton musun?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, "Bolton musun, Dalton musun bilmem. Türkiye neyi nasıl yapacağını sana ve patronlarına mı soracaktı? Bu ne küstahlıktır? Nasıl bir terbiyesizliktir?" dedi. 'KİM NE DERSE DESİN'
Bahçeli, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu, Menbiç ve etrafını zulümden kurtarmaya muktedir olduğunu da belirtti ve ekledi: "ABD ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin Türkiye, Fırat'ın doğusuna hak için, adalet için, hukuk için, beka için, mazlumların güvenliği için girmeli, gereğini yapmalıdır. PKK/YPG'nin kökünün kazınması için altın fırsat önümüzdedir. Fırat'ın doğusu kandan, gözyaşından, cinayetten, hıyanetten arındırılmalıdır. Bu mücadelemiz haklıdır, hukukidir, meşrudur. Türkiye Fırat'ın doğusunu-batısını emniyete alacak kudrete haizdir."
Bahçeli, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu, Menbiç ve etrafını zulümden kurtarmaya muktedir olduğunu da belirtti ve ekledi: "ABD ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin Türkiye, Fırat'ın doğusuna hak için, adalet için, hukuk için, beka için, mazlumların güvenliği için girmeli, gereğini yapmalıdır. PKK/YPG'nin kökünün kazınması için altın fırsat önümüzdedir. Fırat'ın doğusu kandan, gözyaşından, cinayetten, hıyanetten arındırılmalıdır. Bu mücadelemiz haklıdır, hukukidir, meşrudur. Türkiye Fırat'ın doğusunu-batısını emniyete alacak kudrete haizdir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.