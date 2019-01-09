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  • 09.01.2019 16:03
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 16:03

'da feci ! Ölü ve yaralılar var...

'nın Kahramann ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüs sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Feci 'da meydana geldi. Adapazarı'ndan Ankara istikametine giden Mustafa Hasanoğlu'nun kullandığı 34 JC 9014 plakalı VİB 'e ait yolcu otobüsü, Otoyolu'nun İne Mahallesi mevkisinde, aynı yönde seyreden Hasan Demir yönetimindeki 01 C 4970 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Kazada, otobüs sürücüsü Hasanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, yolculardan 8'i yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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