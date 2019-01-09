Ankara'da faili meçhul cinayeti dedektifler aydınlattı

Olay, 14 Aralık 2015 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 520. Sokak'ta ikamet eden Şehriban Tokuştepe tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Şehriban Tokuştepe'nin oğlu Batuhan Çobancık'ı arayan Doğan Sevilgen, 'annenden haber alamıyorum, evi kontrol et' demesi üzerine Çobancık, Sevilgen'e 'git eve sen bak' dedi. Hemen ardından polisi arayan Doğan Sevilgen, 'arkadaşının, annesinden haber alamadığını ve eve gidip çilingirle kapıyı açacağını' beyan ettiği öğrenildi.