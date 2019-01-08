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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 21:41

müjdeyi verdi: Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda...

Genel Müdürü , Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eğlenceli bir yolculuk için siz istediniz biz yaptık. Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda İÇ ve DIŞ hatlarda artık emrinize amade." ifadelerini kullandı.

THY müjdeyi verdi! Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda...

Türk Hava Yolları'nın iç ve dış hat yapan uçaklarında internete bağlanılabilecek.

Genel Müdürü konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Eğlenceli bir yolculuk için siz istediniz biz yaptık. Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda İÇ ve DIŞ hatlarda artık emrinize amade."

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