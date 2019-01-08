THY müjdeyi verdi! Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda...

Türk Hava Yolları'nın iç ve dış hat yapan uçaklarında internete bağlanılabilecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Eğlenceli bir yolculuk için siz istediniz biz yaptık. Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda İÇ ve DIŞ hatlarda artık Kablosuz Eğlence Sistemi emrinize amade."



