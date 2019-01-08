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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 16:14

... 'da banka soygunu

... ' da Emniyet caddesi üzerindeki bir bankaya giren silahlı kişi yada kişiler özel güvenlik görevlisinin  silahıyla birlikte bankadan bir miktar  parayı alarak  kaçtı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedildi.

Şanlıurfa'da banka soygunu

gelişmesine göre, 'da silahlı kişi ya da kişiler, girdikleri banka şubesinden bir miktar para ile etkisiz hale getirdikleri güvenlik görevlisinin silahını gasp edip, kaçtı.

Emniyet Caddesi üzerinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 500 metre mesafedeki bir banka şubesine giren silahlı kişi ya da kişiler, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlisinin tabancasını gasp eden şüpheliler, bir miktar parayı da alarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, soyguncu ya da soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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