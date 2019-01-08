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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 10:22

'te 'ya kış operasyonu!

'in Baykan ilçesinde jandarma ekiplerinin teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, yapımında kullanılan 15 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Siirt'te PKK'ya kış operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı'nca kış operasyonları kapsamında / mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla Baykan'ın Gümüşkaş köyü kırsalında 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Kara' ismi verilen operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yapımında kullanılan 15 kilo amonyum nitrat, piknik tüpü, 1,5 metre kablo, blok halinde 4 büyük pil ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilirken, Valiliği'nden operasyonla ilgiyi yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi.

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