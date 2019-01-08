ByLock talimatı

FETÖ'nün Hacettepe Üniversitesi Teknokent'teki yapılanmasına yönelik soruşturmada 300 milyon TL usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Gözaltına alınan Prof. Dr. Ersin Fadıllıoğlu, ByLock'u Gülen'in firari doktoru Tuncay Delibaşı'nın talimatıyla yüklediğini söyledi. Fadıllıoğlu cezaevine gönderildi.
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