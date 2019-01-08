ByLock talimatı

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FETÖ'nün Teknokent'teki yapılanmasına yönelik soruşturmada 300 milyon TL usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Gözaltına alınan Prof. Dr. Ersin Fadıllıoğlu, 'u Gülen'in firari doktoru Tuncay Delibaşı'nın talimatıyla yüklediğini söyledi. Fadıllıoğlu cezaevine gönderildi.


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