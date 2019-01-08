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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 17:42

'nda a! Kamyonet binaya çarptı

İstanbul 'nda yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bir binaya çarptı. Bu sırada evde bulunanlar büyük korku yaşadı. Kazadan saniyelerle kurtulan 80 yaşındaki , "Ben burada camın önünde oturuyordum. Abdest almak için arka tarafa gittim. Sonra kaza meydana geldi. Ben gök gürlüyor zannettim, bir de baktım ki kamyon eve girmiş" dedi.

Korkunç Kaza, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 UL 5984 plakalı kamyoneti kullanan Ercan Yalçınkaya, yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kamyonetin kontrolünü kaybetti.

Yokuş aşağı kaymaya başlayan kamyonet kaldırıma çıkıp önce bir evin bahçe duvarına çarptı. Sürücünün direksiyonu kırması sonucu karşı istikamete yönelen kamyonet daha sonra da karşı tarafta bulunan başka bir evin oturma odasının penceresine çarptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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