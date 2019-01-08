Korkunç Kaza, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 UL 5984 plakalı kamyoneti kullanan Ercan Yalçınkaya, yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kamyonetin kontrolünü kaybetti.

Yokuş aşağı kaymaya başlayan kamyonet kaldırıma çıkıp önce bir evin bahçe duvarına çarptı. Sürücünün direksiyonu kırması sonucu karşı istikamete yönelen kamyonet daha sonra da karşı tarafta bulunan başka bir evin oturma odasının penceresine çarptı.