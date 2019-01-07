Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Kumyazı köyünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.0 kilometre altında saat 16.31'de gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.