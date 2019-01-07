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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 17:04

Maden'de deprem! 'den deprem açıklaması

'da deprem... 'den yapılan açıklamasına göre Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Kumyazı köyünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Elazığ'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgisine göre, 'ın Maden ilçesine bağlı Kumyazı köyünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.0 kilometre altında saat 16.31'de gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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