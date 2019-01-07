Aydın'da gizemli ölüm! Partide eğlenirken...

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Ayça Songur, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dövmecilik yapan kadın arkadaşının cumartesi günü akşamı evinde düzenlediği partiye katıldı.

BALKON'DAN DÜŞTÜ

Gece boyunca arkadaşları ile sabaha kadar eğlenen Songur, saat 07.00 sıralarında hava almak için balkona çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Songur, 4'üncü kattaki evin balkonundan düştü.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Ayça Songur, yaşamını yitirdi. Denizli Pamukkale Üniversitesi Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Songur'un yakınlarının bugün aldığı cenazesi önce yaşadığı Didim'e getirildi.

Evinin önünde hellalik alınmasının ardından Songur'un cenazesi öğlen memleketi Söke ilçesinin kırsal Doğanbey Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki Doğanbey Camisi'nde kılınan namazın ardından Ayça Songur'un cenazesi Doğanbey Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazında gözyaşları sel oldu.