Yer: Kütahya... İş başa düşünce...

Edinilen bilgiye göre, Karaağıl köyünde akşam saatlerinde İsmail Öztürk'e (75) ait iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, o esnada evinde olan ve yangından haberi olmayan İsmail Öztürk ile eşini evden çıkararak itfaiyeye haber verdiler.