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  • Son Güncelleme: 06.01.2019 11:34

Yer: Kütahya... İş başa düşünce...

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karaağıl köyünde iki katlı ahşap binada çıkan yangına itfaiyenin kar yüzünden yolda kalması üzerine köylüler müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, Karaağıl köyünde akşam saatlerinde İsmail Öztürk'e (75) ait iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, o esnada evinde olan ve yangından haberi olmayan İsmail Öztürk ile eşini evden çıkararak itfaiyeye haber verdiler.

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