İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Başka Ceren ölmesin

İnsan müsveddesi Hasan İsmail Hikmet'in, kopya çekerken yakalandığı Çankaya Üniversitesi'nde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldürmesi, İçişleri Bakanlığı ile YÖK'ü (Yükseköğretim Kurulu) harekete geçirdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üniversitelerdeki şiddet olaylarıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirerek kendisinden bu olayların engellenmesi yönünde yapılacak çalışmalara katkı sağlamaları ve bu hususta Bakanlık olarak kendilerine destek olmalarını istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da YÖK Başkanı Saraç'a konuyla ilgili her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.
Yapılan görüşme neticesinde İçişleri Bakanı Soylu ve YÖK Başkanı Saraç, İçişleri Bakanlığı'nın temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun acil olarak kurulması hususunda mutabık kaldı. Bu ortak çalışma grubu, üniversite yerleşkeleri içerisinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirleri müzakere edip alınan kararları hayata geçirecek. Kurulacak bu çalışma grubu önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak.
Yapılan görüşme neticesinde İçişleri Bakanı Soylu ve YÖK Başkanı Saraç, İçişleri Bakanlığı'nın temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun acil olarak kurulması hususunda mutabık kaldı. Bu ortak çalışma grubu, üniversite yerleşkeleri içerisinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirleri müzakere edip alınan kararları hayata geçirecek. Kurulacak bu çalışma grubu önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.