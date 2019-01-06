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İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Başka Ceren ölmesin

’nde görev yapan ’in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında öldürülmesi, İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık ile ortak çalışma başlattı.

Başka Ceren ölmesin
İnsan müsveddesi Hasan İsmail Hikmet'in, kopya çekerken yakalandığı 'nde görev yapan 'i öldürmesi, İçişleri Bakanlığı ile 'ü (Yükseköğretim Kurulu) harekete geçirdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. , ile üniversitelerdeki şiddet olaylarıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirerek kendisinden bu olayların engellenmesi yönünde yapılacak çalışmalara katkı sağlamaları ve bu hususta Bakanlık olarak kendilerine destek olmalarını istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da YÖK Başkanı Saraç'a konuyla ilgili her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.



Yapılan görüşme neticesinde İçişleri Bakanı Soylu ve YÖK Başkanı Saraç, İçişleri Bakanlığı'nın temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun acil olarak kurulması hususunda mutabık kaldı. Bu ortak çalışma grubu, üniversite yerleşkeleri içerisinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirleri müzakere edip alınan kararları hayata geçirecek. Kurulacak bu çalışma grubu önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak.

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