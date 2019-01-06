Kaza sabah saatlerinde, Serdivan Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne gitmekte olan Ferdi Nefes idaresindeki 34 KR 9689 plakalı otomobil virajda kontrolden çıktı.

KAPI AÇILINCA...

Yolda savrulan otomobil orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak paramparça oldu. Kaza anında aracın açılan sol arka kapısında yere düşen Hilal Söğütlü yol kenarındaki bariyerlere başını çarpması sonucu öldü. Araç sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Yaralanan Ferdi Nefes, Rümeysa Odabaş (16) ve Yunus Emre Sülman (18) ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen genç kızın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası morga götürüldü.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin viraja girdiği sırada savrularak direğe çarpması ve ölen genç kızın yola fırlaması yer aldı. Kaydedilen görüntülerde arka koltukta da olsa emniyet kemeri takmanın önemini gözler önüne serildi.