Sadece isminde halk geçen ama halktan uzak parti CHP, Türk milletinin değerlerini küçümseyici siyasetine devam ediyor. Adı heykeller partisine çıkan CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, son olarak da Edirne Belediye başkanı Recep Gürkan'ın Edirne'nin adını Bizans dönemindeki adıyla yazan afişler hazırlamasına tepkiler giderek artıyor.



BEYLİKDÜZÜ'NDE MAKARİOS HEYKELİ

Ekrem İmamoğlu Kıbrıs'ta Türklerin ölümüne sebep olan Başpiskopos Makarios'un heykelini yaptırmıştı. İmamoğlu'nun yönettiği Beylikdüzü'nde açılan heykelde Kıbrıs'ta yaşayan Rum Başpiskopos 3. Makarios'un da yer alması tepki çekti. Heykelin açılışını CHP lideri Kılıçdaroğlu yapmıştı.







3. MAKARİOS KİMDİR?

1913-1977 yılları arasında Kıbrıs'ta yaşayan Makarios, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Ancak Rum devlet adamı, Anayasa'da Türk toplumuna ilişkin hakların devlet düzenini dengesizliğe sürüklediğini ve bu nedenle Anayasa'nın değişeceğini açıklayınca Türkler buna tepki gösterdi. Rumlar da bunun üzerine Türklere saldırdı ve tarihe "Kanlı Noel Olayları" (1963) olarak geçen saldırılar yaşandı. Tüm bu yaşananların ardından da Türk Hükümeti, Rumların bu saldırılarını savaş olarak kabul etti ve adaya askeri müdahale düzenledi.

"TÜRKLER GELDİĞİNDE, KURTARACAK TEK BİR TÜRK BİLE BULAMAYACAK"

Makarios'un katliamların önünü açan "Türk Ordusu Kıbrıs'a geldiğinde kurtaracak tek bir Türk bile bulamayacaktır." sözleri her Kıbrıs Türkü'nün hala kulaklarında çınlayan acı bir söz olarak unutulmamıştır.

EDİRNE'Yİ BİZANS ŞEHRİ OLARAK TANITTI

Belediyecilikte yaptığı heykeller ile gündeme gelen CHP yönetimlerinin skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yeni yıl afişlerinde kendisini şehrin Bizans'taki adı olan 'Adrianapolis' belediye başkanı olarak tanıttı. Skandal afiş sonrası Edirneliler CHP'li başkana çok sert tepki gösterdi.



KILIÇDAROĞLU DA OSMANLI'YA 'ZALİM' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu da ykaptığı konuşmada, Osmanlı'ya karşı olan tavrını gözler önüne sermişti. Kılıçdaroğlu, "Osmanlı'nın zulmüne karşı burada ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı söyledi, Ferman padişahınsa, dağların burada olduğunu" demişti.



CHP'DEN 'ZULÜM 1453'TE BAŞLADI' DİYENLERE DESTEK

İmamoğlu'nun Türk katili Makarios'un heykelini yaptırması, Recep Gürkan'ın ise Edirne'yi Bizans'taki ismiyle tanıtması tepkilere neden oldu. CHP, Gezi Parkı olayları sırasında 'zulüm 1453'te başladı' yazarak Osmanlı'ya nefret kusan Vandalları da destekledi. Sosyal medyada yeniden gündeme gelen skandallar zinciriyle ilgili CHP'nin Bizans sevgisi nereden geliyor soruları yöneltildi.