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  • 05.01.2019 21:30

'den son 4 ayda 60 bin kişi umre yaptı

, İslam ülkeleri arasında son 4 ay içerisinde umre ziyaretine en fazla rağbet eden ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Türkiye'den son 4 ayda 60 bin kişi umre yaptı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının raporlarına göre, son 4 ay içerisinde İslam ülkelerinden toplam 2 milyon 180 bin kişi umre ziyaretinde bulundu.

Pakistan 600 bin 15 kişiyle birinci sırada bulunurken ardından 394 bin 27 kişi ile ikinci, 281 bin 589 kişi ile üçüncü sırayı alırken ise 60 bin 86 kişi ile sekizinci sırada yer aldı.

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