

Ukrayna'da 2 Türk kızının vahşice öldürülen katil zanlısı Pendik'te bir mezarlıkta bir kurusıkı silah ve bıçakla yakalandı. Zanlı Hüsnü Can Çökmez Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.



Cinayet sonrası 2 Ocak'ta yurda giriş yaptığı belirlenen zanlının Ukrayna polisinin İnterpol aracılığıyla dün akşam saatlerinde bilgi verdiği bildirildi. İstanbul polisinin yaptığı çalışmalar neticesinde adresinde bulunamayan katil zanlısının Kurtköy mezarlığında saklandığı tespit edildi.

Bugün öğlen saatlerinde harekete geçen Pendik ilçe ekipleri aranan zanlıyı mezarlıkta kuytu bir yerde yakalayarak gözaltına aldı.

21 yaşındaki katil zanlısının polisleri görünce kaçmaya çalıştığı öğrenilirken yapılan üst aramasında bir kuru sıkı silahla bir bıçak ele geçirildi.

SORGUYA ALINDI

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu'nda sorguya alınan Çökmez in saplantılı bir aşk nedeniyle cinayeti işlemiş olabileceği üzerinde duruyor.







