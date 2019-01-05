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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 18:00

Son dakika: 'da iki nı öldüren katil mezarlıkta yakalandı

'da iki nı öldüren katili, saklandığı Kurtköy Mezarlığı'nda yakalandı.


'da 2 nın vahşice öldürülen katil zanlısı Pendik'te bir mezarlıkta bir kurusıkı silah ve bıçakla yakalandı. Zanlı Hüsnü Can Çökmez Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.

sonrası 2 Ocak'ta yurda giriş yaptığı belirlenen zanlının Ukrayna polisinin İnterpol aracılığıyla dün akşam saatlerinde bilgi verdiği bildirildi. polisinin yaptığı çalışmalar neticesinde adresinde bulunamayan katil zanlısının Kurtköy mezarlığında saklandığı tespit edildi.

Bugün öğlen saatlerinde harekete geçen Pendik ilçe ekipleri aranan zanlıyı mezarlıkta kuytu bir yerde yakalayarak gözaltına aldı.

21 yaşındaki katil zanlısının polisleri görünce kaçmaya çalıştığı öğrenilirken yapılan üst aramasında bir kuru sıkı silahla bir bıçak ele geçirildi.

SORGUYA ALINDI
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu'nda sorguya alınan Çökmez in saplantılı bir aşk nedeniyle cinayeti işlemiş olabileceği üzerinde duruyor.



60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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