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  • 05.01.2019 16:59

, 70 belediye başkan adayını açıkladı

(SP), 1'i büyükşehir, 10 il ile 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere toplam 70 belediye başkan adayını açıkladı.

Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı

, 1'i büyükşehir 10 il ile 51 ilçe ve 9 beldenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Levent Baştürk, Tokat Belediye Başkan adayının Alparslan Akgüz, Karabük Belediye Başkan adayının Mehmet Yüce, Karaman Belediye Başkan adayının Şaban Şahin, Hakkari Belediye Başkan adayının Rahmi Çiftçi, Çankırı Belediye Başkan adayının Mustafa Ünver, Isparta Belediye Başkan adayının Faruk Algınkılıç, Edirne Belediye Başkan adayının Mansur İriş, Bitlis Belediye Başkan adayının Yaşar Buhan, Adıyaman Belediye Başkan adayının Ahmet Faruk Ünsal olduğu belirtildi.

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