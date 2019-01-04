Mersin'de cuma namazı sonrası çıkan silahlı kavga dehşeti yaşattı. Edinilen bilgiye göre olay, cuma namazı çıkışında Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan Mustafa Şahin Camisi'nin önünde meydana geldi.
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Mersin'de cuma namazı sonrası çıkan silahlı kavga dehşeti yaşattı. Edinilen bilgiye göre olay, cuma namazı çıkışında Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan Mustafa Şahin Camisi'nin önünde meydana geldi.
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