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  • 04.01.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 18:33

... Cuma namazı çıkışı mermi yağmuru

'in merkez Mezitli ilçesindeki bir caminin önünde cuma namazı çıkışı iki grup arasında çıkan silahla kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Çok sayıda boş mermi çekirdeğinin bulunduğu olay yerinde, birçok araç da zarar gördü.

Mersin'de cuma namazı sonrası çıkan silahlı kavga dehşeti yaşattı. Edinilen bilgiye göre olay, cuma namazı çıkışında Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan Mustafa Şahin Camisi'nin önünde meydana geldi.

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