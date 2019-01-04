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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 16:46

Bahçeli'den teşkilatına seçim genelgesi! Partilileri böyle uyardı

Lideri , parti teşkilatına bir genelge göndererek "'nın saygınlığını zedeleyecek her türlü tutumdan uzak durun" dedi.

Bahçeli'den parti teşkilatına genelge

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı , parti teşkilatlarına genelge gönderdi. Bahçeli, "Bu ittifak kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir." dedi.

Bahçeli imzasıyla gönderilen genelgede şunlar vurgulandı:

"BU İTTİFAK SIRADAN BİR BİRLİKTELİK DEĞİLDİR"

", Türkiye'yi gelecek bin yıllara taşıma hedefiyle temellenmiş, bekamızı muhafaza ve müdafaa azmiyle ahlaki ve hukuki varlığını temin ve tescil ettirmiştir."

"Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir."

"SİYASİ ÇETELE TUTMADIĞIMIZ HER TÜRLÜ İZAHTAN VERASTEDİR"

"Cumhur İttifakı'nın siyasi birlikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımız gözeten bir bir beka beraberliği olduğu unutulmamalı. Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır."

"Parti olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kaç belediye kazanırız, kaçını kaybederiz zaviyesinden bakmadığımız bellidir, bilinmektedir. Siyasi çetele tutmadığımız her türlü izahtan varestedir."

ERHAN USTA İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMİŞTİ

Samsun Milletvekili , Cumhur İttifakı'nın Samsun'daki görüşmeleri ile ilgili konuşmasında "Genel başkanımız ifade etti. Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil. MHP olarak Samsun'da 7 belediye istedik ancak AK Parti 2 belediye verdi" ifadelerine yer vermişti. Cumhur İttifakı'na aykırı davranışları gerekçesiyle MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta disipline sevk edilmişti.

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