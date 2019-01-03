Başta İstanbul olmak üzere tüm illerimizin hava durumuyla birlikte, valiliklerin açıklamalarını takip ediyoruz. Ülkeyi beyaz örtüye kaplayan kar yağışı bir çok ilde etkisini göstermeye devam ediyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ocak için bir çok ilde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.Yurdun bir çok ilinde beklenen kar yağışı başladı.Kar yağışlarının başlaması ile binlerce ögrenci "4 Ocak 2019 cuma günü yani yani yarın okullar tatil mi "sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul okullar tatil mi 4 Ocak ?



Ankara, Konya Sivas, Karaman, Kayseri ve Elazığ kar tatili olacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ülkemizde okulların tatil olduğu iller.



NOT: Valilikten gelen açıklamalarla birlikte liste güncellenecektir...

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